Ob es die "Hausmeisterstrände" in Lignano und Bibione sind, an die die Österreicher ihr Herz verloren haben, wurde bei der Umfrage nicht geklärt - was bei dem Spectra-Ranking aber klar wurde, ist, dass die Österreicher am liebsten nach Italien reisen. 22 Prozent der Befragten zog es im Sommerurlaub 2023 in das warme Nachbarland zu Spaghetti und Pizza.

Jene, die keinen Wert auf einen Sandstrand legen, fuhren nach Kroatien, das zweitbeliebteste Urlaubsziel, in dem man ja seit 2023 auf mit Euro bezahlen konnte. An ein Goethe-Zitat dachten die Österreicher heuer am dritthäufigsten: Warum in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah. Urlaub im eigenen Land ist 19 Prozent der Österreicher am liebsten.

