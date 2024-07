"Gute Nacht, SPÖ": Häme über rote Anwerbung von Wahlkampfhelfern

Wie berichtet, sucht die SPÖ per Job-Inserat Menschen, die auf geringfügiger Basis (518,44 Euro) mit Ehrenamtlichen im Wahlkampf auf Hausbesuchstouren gehen. Voraussetzung für das auf September befristete Engagement ist unter anderem "Kommunikationsstärke und Freude am direkten Austausch mit Menschen“ sowie „Interesse an politischer Arbeit und den Themen der SPÖ“. Kurzum: "Werde Teil unseres super motivierten Teams und unterstütze uns dabei, Andi Babler zum Bundeskanzler zu machen!"

Keine eigenen Leute?

In den sozialen Medien sorgt der Aufruf der Roten für Häme: "Wenn deine eigenen Leute nicht für den Spitzenkandidaten rennen, müssen bezahlte Promotor:innen ran“, ätzt etwa Neos-Abgeordnete Henrike Brandstötter auf X.