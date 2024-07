SPÖ engagiert Hausbesucher*innen ab 518 Euro monatlich

Die SPÖ rangiert derzeit in den Umfragen auf dem dritten Platz. Damit diese Werte sich am 29. September nicht realisieren, beginnen sie buchstäblich Türklinken zu putzen.

Wie der Sohn des ehemaligen SPÖ-Kanzler und -Chefs Christian Kern, Niko Kern, auf X wissen lässt, suchen die Sozialdemokraten Menschen, die die Partei unterstützen. "Bewirb dich jetzt und hilf mit, Andi Babler zum Bundeskanzler zu machen", schreibt Kern.

Konkret wird nach Ehrenamtlichen gesucht, die in ganz Österreich "vorrangig außerhalb von Wien" unterwegs sein und sich für die SPÖ engagieren wollen. Interessierte sollten laut Stelleninserat "SPÖ-Hausbesucher*innen auf geringfügiger Basis" jedenfalls über Kommunikationsstärke verfügen und "Freude am direkten Austausch mit Menschen" sowie Interesse an den Themen der SPÖ, Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft.