Personalmangel im Sozialbereich: SPÖ fordert Maßnahmen

Bedarf an Sozialarbeitern und -pädagogen riesig

Die Regierung mache allerdings nichts, kritisierte er mit Verweis auf die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ durch Polaschek. Dieser ignoriere den Personalmangel – Soziale Arbeit wird laut dem Verordnungsentwurf für 2024 bundesweit als Mangelberuf geführt - "und die auf der Hand liegende Lösung durch ein Aufstocken der Studienplätze".

Der Bedarf an Sozialarbeitern und -pädagogen sei riesig, die aktuellen Angestellten in den Sozialberufen würden schon jetzt am Limit arbeiten. Ohne ausreichendes Personal könnten aber Familien und vor allem Kinder nicht ausreichend unterstützt werden, warnte der SPÖ-Mandatar.

Dabei wäre der Personalmangel laut Oxonitsch angesichts der großen Zahl an Interessenten durchaus vermeidbar, kämen doch etwa in Wien 1.099 Bewerbungen auf 314 Anfängerplätze.