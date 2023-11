Pflegenotstand entsteht durch wettbewerbsgetriebene Ökonomisierung

Beispiele hierfür sind Formen generationenübergreifenden Wohnens. Oder es werden von vornherein Betreuungseinrichtungen verschiedener Art und entsprechende Verkehrsinfrastrukturen in der Konzeption neuer Wohnformen mitbedacht. Andererseits unterliegen die Entwicklungen im Wohnungssektor – ähnlich denjenigen im Sorgesektor – Ökonomisierungstendenzen.

➤ Mehr lesen: Was die 32-Stunden-Woche in der Pflege bringen könnte

Der Zugang zu Wohnraum beeinflusst zugleich den Zugang zu angemessenen Sorgemöglichkeiten. Wenn Wohnen prekär und unleistbar wird, kann dies auch Sorgekrisen verschärfen.

Einladung zur Diskussion

Ein jüngeres Forschungsprojekt, das an der Johannes Kepler Universität Linz und der Wirtschaftsuniversität Wien durchgeführt wird, denkt unter dem Titel „The Contested Provisioning of Care and Housing“ (Die umstrittene Bereitstellung von Sorge und Wohnen) beide Themen zusammen.

Es erforscht, wie in Österreich, aber auch in den Niederlanden und in Ungarn innovative Sorge- und Wohnformen erprobt werden. Ferner zielt es darauf, eine europaweite Landkarte der Bewegungen im Feld des Sorgens und des Wohnens zu zeichnen, wobei verschiedene Entwicklungen in ihren länderspezifischen Kontexten betrachtet und miteinander verglichen werden.

Eine erste Bilanz wird auf der Konferenz „Transformative Change in the Contested Fields of Care and Housing in Europe“ (Transformativer Wandel in den umstrittenen Feldern Sorge und Wohnen in Europa) am 4.-6.12.2023 an der JKU Linz gezogen. Die Konferenz ist öffentlich und kostenlos und an der Diskussion Interessierte können sich hier anmelden: https://reglist24.com/careandhousing