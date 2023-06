Das „Herz und Hirn“ der Gesundheitsversorgung in Linz

Ein bedeutsames aktuelles Projekt stellt die Verfassung des ersten österreichischen Lehrbuchs für Allgemeinmedizin durch eine Kooperation aller österreichischen Allgemeinmedizin-Institute dar. Ebenso konnten bereits internationale Kooperationen und Beziehungen etabliert werden, was den so wichtigen Blick über den Tellerrand gewährleistet.

Primärversorgungseinheit

Der geplante Ausbau der allgemeinmedizinischen Versorgungsangebote durch Primärversorgungseinheiten kann ein Weg sein, wie man sich bewährte Aspekte anderer Gesundheitssysteme zum Vorbild nimmt, um einen Weg aus der Krise zu finden.

Die Etablierung einer universitären Primärversorgungseinheit an der Johannes Kepler Universität Linz, bei der Praxis, Wissenschaft und allgemeinmedizinische Lehre Hand in Hand gehen, könnte ein weiteres Element darstellen, das dazu beiträgt, die medizinische Versorgung der Menschen in unserer Region nachhaltig zu verbessern.