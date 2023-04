Die EU räumt im „wilden Westen“ der Digitalkonzerne auf

Online-Plattformen, insbesondere soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter, haben seit geraumer Zeit mit einem schlechten Image zu kämpfen. In unserer digitalen Welt sind Hate Speech, Fake News, Meinungsmanipulation und Shitstorms zu allgegenwärtigen Erscheinungen geworden.

Die Grenzen des Sagbaren werden dabei nicht selten von den großen Big Techs selbst gesetzt, indem sie ihr eigenes „digitales Hausrecht“ in Form von Community-Richtlinien aufstellen.

Die Löschpraktiken der Betreiber sozialer Netzwerke können dazu führen, dass bestimmte Themen aus dem offenen Diskurs herausgenommen und als „nicht sagbar“ definiert werden, gleichzeitig ist aber eine Moderation von Inhalten im Internet notwendig, um tatsächlich Rechtswidriges zu entfernen.

Eine Folge davon ist, dass die Betreiber von Online-Plattformen über eine erhebliche Daten- und Diskursmacht im Internet verfügen und dort quasi als Hilfssheriffs agieren.

Den Machtverhältnissen in sozialen Netzwerken per se negative Auswirkungen zuzuschreiben wäre allerdings verfehlt.

Es stellt sich aber die Frage, wie wir am besten mit digitalen Kommunikationsräumen und dem immer größer werdenden Einfluss der Digitalkonzerne umgehen.

Haben soziale Netzwerke bereits eine solche strukturelle Überlegenheit erlangt, dass ihrer sozialen und ökonomischen Macht Einhalt geboten werden muss?

Eine Reihe von Staaten haben bereits versucht, diese Problemlagen mit neuen Gesetzen aufzufangen – so auch Österreich mit dem Kommunikationsplattformengesetz.