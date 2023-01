"Press The Button": Selbstbestimmtes Arbeiten in der Tabakfabrik

Die Foto-Shootings in der Tabakfabrik finden allerdings ganz ohne Fotografen statt. Mit Fernbedienungen ausgestattet, fotografieren sich die Kunden selbst.

Das Fotostudio „Press The Button“ ist einer von etwa 250 Mieter:innen in der Tabakfabrik: „Wir passen gut in die Tabakfabrik. Bevor wir 2019 eingezogen sind, kamen zwei Damen aus dem Tabakfabrik-Team, um uns kennenzulernen."