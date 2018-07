Allgemeinmediziner sind gefragt: Gemeinden schaffen Anreize

„Wir haben in Parndorf eine Situation, die ich mir vor zwei Jahren nicht vorstellen konnte“, sagt Bürgermeister Wolfgang Kovacs von der Liste Parndorf. Denn die ärztliche Versorgung der boomenden Gemeinde im Bezirk Neusiedl am See sei in Gefahr. Ein Kassenplatz für einen Allgemeinmediziner ist vakant. „Die Stelle ist jetzt schon das vierte oder fünfte Mal ausgeschrieben“, sagt Ärztekammer-Direktor Thomas Bauer. Bewerber hat es noch keinen gegeben. „Eine weitere Ärztin geht demnächst in Pension“, sagt Kovacs. In der heutigen Gemeinderatssitzung will der Ortschef die Sache zum Thema machen. „Wir werden uns überlegen müssen, wie wir einen Anreiz für Mediziner schaffen“, sagt Kovacs.

Bis zu 60.000 Euro Starthilfe würden vom Land zugeschossen, wenn auch die Gemeinde in gleicher Höhe investiert. „Offenbar müssen wir den Posten verlockender machen“, sagt Kovacs. Immerhin habe die Gemeinde rund 5000 Einwohner und wachse Jahr für Jahr. Und auch in der Nachbargemeinde Neudorf „gibt es keinen Arzt, die versorgen wir mit“, sagt der Bürgermeister.