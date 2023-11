Soziale Arbeit: SPÖ Burgenland warnt vor "eklatanter Personalnot"

Die SPÖ Burgenland drängt auf eine Erhöhung der Ausbildungsplätze für Soziale Arbeit und sieht eine „eklatante Personalnot“ im Land. Klubobmann Roland Fürst fordert Maßnahmen, um die Engpässe zu bewältigen.

Derzeit fehlen mehr als 70 Vollzeitkräfte im Bereich der Sozialen Arbeit. Dies gipfle in einer Situation, die besonders in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in sozialpädagogischen Einrichtungen spürbar ist.

