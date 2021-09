Was den Österreichern wichtig ist: "Respekt im Umgang" vor "persönlicher Freiheit"

Auffallend stark verändert hat sich in den letzten Jahren die Zahl der Menschen, die sich nicht selbstbestimmt fühlen: 17 Prozent der Befragten geben an, (eher) keinen Einfluss darauf zu haben, was mit ihnen geschieht. 2018 waren es nur jeder Zehnte. Ebenso sagen mehr Menschen (57 Prozent), dass jeder Bürger mehr Verantwortung für sich übernehmen sollte. 2018 waren es noch 51 Prozent.

Werte hängen stark vom Einkommen ab

Die Studie macht aber noch eines deutlich: Werte sind stark vom Einkommen bzw. den finanziellen Ressourcen abhängig.

Denn wie optimistisch Menschen in Bezug auf Demokratie, Gerechtigkeit und die Entwicklung Österreichs sind, kommt stark auf ihr Einkommen an. Auch persönliches Engagement ist eine Frage von Ressourcen

Ob Menschen etwa für eine gerechtere Gesellschaft oder den Klimaschutz aktiv werden, hängt von Einkommen und Bildungsgrad ab. „Geht es darum, eine Partei zu wählen, aktiv in einem Verein mitzuarbeiten oder Geld zu spenden, liegen jene mit höherem Einkommen und höherem Bildungsgrad voran. Anders verhält es sich mit der Bereitschaft, Inhalte in den sozialen Medien zu teilen oder Petitionen zu unterschreiben. Hier gleichen sich die Unterschiede wieder etwas aus“, sagt Eva Zeglovits, IFES-Geschäftsführerin.