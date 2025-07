Dies sei im aktuellen Nahost-Konflikt ebenso der Fall, meint der IKG-Präsident. "Als die Hamas am 7. Oktober 2023 auf brutalste Weise nach Israel gekommen ist und nicht weniger als 1.200 Menschen getötet und 250 Geiseln genommen hat, wäre es möglich gewesen, dort sofort Frieden zu machen. Die Hamas hätte sich noch am 7. oder spätestens am 8. Oktober ergeben können, die Geiseln herausgeben können. Dann wäre alles, was in diesen letzten fast zwei Jahren passiert ist, nicht passiert."

Es sollte am Dienstagabend in erster Linie um das Anwachsen antisemitischer Vorfälle in Österreich gehen – jedoch diskutierte Oskar Deutsch , Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, in der ZIB 2 mit Moderator Armin Wolf hauptsächlich über die Politik bzw. das Vorgehen Israels im Gaza-Konflikt. Und verteidigte dieses.

Kritik an Israels Kriegsführung: "Sündenbock"

Von den "unterirdischen" antisemitischen Vorfällen der letzten Zeit abgesehen: Warum sei Kritik an der israelischen Kriegsführung in Gaza eine "Dämonisierung Israels und antisemitisch", will Moderator Wolf nun aber von seinem Gast wissen.

Kritik an Israel sei natürlich erlaubt, so wie an jede andere Regierung, antwortet Deutsch. Doch Israel werde in der Weltpolitik zum "Sündenbock" gemacht, es herrsche eine "Doppelmoral". "Israel wird mit anderen Maßstaben gemessen als andere Staaten. Und wenn das der Fall ist, kann man Israel nicht kritisieren." Auch betont Deutsch die fast täglich stattfindenden Demonstrationen in Tel Aviv, dass die Bevölkerung in Israel mit vielem nicht einverstanden sei. "Das ist gelebte Demokratie."

"Die israelitische Kultusgemeinde in Österreich kritisiert die israelische Kriegsführung nie. Sie kritisiert allerdings sehr häufig die Kritik daran. Warum ist das so?", hakt Wolf nach. "Weil wir überzeugt sind, dass das so richtig ist. Die Aufgabe der israelischen Regierung ist, für die Sicherheit der israelischen Bevölkerung zu sorgen."