Keine Pizza für Juden? Aufregung um Lokal im 15. Bezirk

Nachdem der Kellner die Bestellung aufgenommen hätte, sei dieser zurückgekommen und habe gefragt, in welcher Sprache man sich unterhalte. "Ich antwortete: Hebräisch natürlich." Er sah mir direkt in die Augen und sagte ohne zu zögern: "In diesem Fall gehen Sie bitte. Ich werde Ihnen kein Essen servieren“, schreibt Peled.

"Willkommen in Europa, 2025"

Der 52-jährige Musiker sei schockiert und gedemütigt gewesen. Doch ebenso empörend seien die Reaktionen der anderen Gäste in dem Lokal gewesen: "Was uns noch tiefer traf, war das, was als Nächstes kam – oder besser gesagt, was nicht kam. Die Menschen um uns herum waren sichtlich erschrocken, einige warfen uns mitfühlende Blicke zu ... und dann kehrten sie still zu ihrem Essen, ihren Gesprächen, ihrem Wein zurück – als wäre nichts geschehen", schildert Peled. Sein bitteres Resümee: "Willkommen in Europa, 2025."