Video empört: Airline verweigert jüdischer Jugendgruppe den Flug

Am 23. Juli 2025 wurden etwa 44 minderjährige und acht erwachsene Teilnehmer eines französischen jüdischen Sommercamps vom Vueling‑Flug V8166 von Valencia nach Paris verwiesen. Der Vorfall hat in sozialen Netzwerken und Medien wegen eines Videos, insbesondere in Israel und Frankreich, heftige Reaktionen ausgelöst.