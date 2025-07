WHO: Hungerskrise in Gaza "alarmierende Ausmaße"

Humanitäre Feuerpause

Unter dem Eindruck weltweiter Kritik an ihrer Vorgehensweise in dem Palästinensergebiet hatte die Armee in der Nacht zuvor überraschend angekündigt, bis auf Widerruf jeden Tag von 10.00 bis 20.00 Uhr Ortszeit eine selbst erklärte humanitäre Feuerpause in Teilen des Gazastreifens einzuhalten. Sie gelte in den Gebieten, in denen die Armee nicht im Einsatz sei: in Al-Mawasi im Südwesten, in Deir al-Balah im Zentrum sowie in der Stadt Gaza im Norden.

Auch Internationale Hilfsorganisationen warnen vor einer Hungersnot im Gazastreifen. Am Sonntag erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass sich die Unterernährung rasant ausbreite und die Hungerskrise "alarmierende Ausmaße" annehme. Laut der WHO ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Unterernährung im Juli signifikant angestiegen. Besonders besorgniserregend ist die Lage in der Stadt Gaza, wo inzwischen fast jedes fünfte Kind akut unterernährt ist.

Das Gesundheitsministerium, das von der islamistischen Hamas kontrolliert wird, gab an, dass mehr als 100 Menschen an Unterernährung gestorben sind. 80 Prozent von ihnen sollen Kinder gewesen sein.