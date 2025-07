Tote nach Angriff auf katholische Kirche: "Tiefes Bedauern" aus Israel

Während eines israelischen Angriffs wurde die einzige katholische Kirche in Gaza zerstört. Drei Menschen sind tot, mehrere verletzt.

Israels Regierung bedauert den Vorfall, der als versehentlicher Treffer während eines Militäreinsatzes eingeschätzt wird.

Italiens Premierministerin und Außenminister verurteilen die Angriffe auf Gaza, Papst Leo XIV. und der Vatikan drücken ihre Trauer aus.

Nach dem israelischen Angriff auf die einzige katholische Kirche in Gaza-Stadt ist ein weiterer Mensch seinen Verletzungen erlegen. Bei dem dritten Opfer handelt es sich um eine etwa 70-jährige Frau, bestätigte Caritas Jerusalem am Donnerstag auf Anfrage der deutschen katholischen Nachrichtenagentur KNA. Israel äußerte am Abend "tiefes Bedauern".

Die dritte Tote hatte zum Zeitpunkt des Angriffs in einem Caritas-Zelt auf dem Pfarreigelände psychosoziale Unterstützung gesucht. Zuvor waren der Tod des 60-jährigen Hausmeisters der Pfarrei sowie einer 84-Jährigen bestätigt worden, die sich ebenfalls in dem Caritas-Zelt aufgehalten hat. Alle drei starben nach Kirchenangaben an ihren schweren Verletzungen. Von neun weiteren Verletzten befinden sich demnach einer in kritischem und zwei weitere in ernstem Zustand. Der Pfarrer der Gemeinde, der argentinische Ordensmann Gabriel Romanelli, erlitt leichte Verletzungen.

Netanjahu: "Teilen den Schmerz" "Wir teilen den Schmerz der Familien und der Gläubigen", hieß es in einer Erklärung des Büros von Regierungschef Benjamin Netanjahu. Das Land bleibe dem Schutz heiliger Orte und dem Schutz von Zivilisten verpflichtet, hieß es weiter. Ein israelischer Militärsprecher erklärte am Abend, erste Untersuchungen hätten ergeben, dass Geschossteile die Kirche während eines Militäreinsatzes versehentlich getroffen hätten. Die Untersuchungen dauerten noch an. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, hatte kurz zuvor in Washington erklärt, US-Präsident Donald Trump habe Netanjahu wegen des Zwischenfalls angerufen. Netanjahu habe signalisiert, dass es ein "Fehler" der Israelis gewesen sei, die Kirche zu treffen, so Leavitt.

Pater Romanelli war täglicher Gesprächspartner von Papst Franziskus Pater Romanelli war in Gaza der tägliche Gesprächspartner des im April verstorbenen Papstes Franziskus. Der Heilige Vater rief ihn jeden Tag an, um sich über die Lage der christlichen Gemeinschaft und der anderen Geflüchteten in der Pfarrei zu informieren. Die israelischen Angriffe auf Gaza wurden von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in einer Presseaussendung verurteilt. "Die Angriffe auf die Zivilbevölkerung, die Israel seit Monaten verübt, sind inakzeptabel. Keine militärische Aktion kann ein solches Vorgehen rechtfertigen", so Meloni.

"Die Angriffe der israelischen Armee auf die Zivilbevölkerung in Gaza sind nicht länger hinnehmbar. Beim heutigen Luftangriff wurde auch die Kirche der Heiligen Familie in Gaza getroffen - ein schwerwiegender Akt gegen ein christliches Gotteshaus. Mein ganzes Mitgefühl gilt Pater Romanelli, der bei dem Angriff verletzt wurde. Es ist an der Zeit, innezuhalten und den Frieden zu suchen", schrieb Italiens Außenminister Antonio Tajani auf X. Papst Leo XIV., der sich derzeit zu einem Urlaub in Castel Gandolfo 30 Kilometer südlich von Rom aufhält, wurde vor einer Audienz mit Pilgern über den Angriff auf die Kirche in Gaza informiert, teilte der Vatikan mit. Der Papst hält sich noch bis Anfang nächster Woche in Castel Gandolfo auf.