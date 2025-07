Erneut Tote bei Essensausgabe in Gaza: Ärzte ohne Grenzen fordern Evakuierung

Bei der Ausgabe von Hilfsgütern im Gazastreifen sind erneut Menschen ums Leben gekommen. Laut der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) wurden insgesamt mindestens 20 Menschen in der Stadt Khan Younis getötet. Eine Person wurde erstochen, die anderen totgetrampelt. Bewaffnete sollen Unruhen in einer Menge provoziert haben, so die GHF.