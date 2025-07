Israels Regierung möchte die palästinensischen Bewohner des Gazastreifens, oder zumindest einen großen Teil davon, loswerden. Dann wäre man, so die Erwartung in Jerusalem, nicht nur die Hamas für immer los, sondern auch alle potenziellen Terroristen, die sich künftig wieder aus den Trümmern Gazas erheben könnten. Schließlich soll sich so ein Massaker, wie es die Hamas am 7. Oktober 2023 verübte und dabei mehr als 1.200 Menschen tötete, nie mehr wiederholen.