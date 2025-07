Wo konventionelle Diplomatie, die sich um den Aufbau stabiler und vorhersehbarer Beziehungen bemüht, bisher scheiterte, da setzt Trump die Axt genau zum Gegenteil an: Erst kommt der Schock, dann die Drohung, dann die Aufforderung zum Deal. Kompromisse kann es vielleicht später geben, doch das Wort selbst würde der Präsident nie in den Mund nehmen.

„Trump stiftet gern zuerst Chaos und dann Ruhe, Chaos, Ruhe – nur um alle im Unklaren zu lassen“, führt auch ein ehemaliger Beamter der Trump-Regierung gegenüber dem Polit-Magazin Politico aus. Und so bleibt die EU verunsichert; trotz aller, eher halbherzig klingenden Gegendrohungen Brüssels gegenüber der größten Wirtschaftsmacht der Welt. Denn, so Reinhard Heinisch, "Trump ist extrem glaubhaft mit der Idee, aufs Ganze zu gehen. Und die Europäer haben ihm gegenüber schwache Karten."

Gegenüber Europa sorgte der US-Präsident so für völlige Verunsicherung: Bis zu 50 Prozent Strafzölle droht er der EU an, sollte bis 9. Juli nicht ein Zoll- und Handelsdeal mit den USA auf dem Tisch liegen.

Das ist nun gänzlich anders: Zusammen mit dem 47. Präsidenten kam ein extrem loyales und überdies streng christlich-nationalistisches Regierungsteam mit ihm an die Macht. Seit Trumps Amtsantritt wurden fast 260.000 unerwünschte Staatsbedienstete gekündigt oder in die Pension sowie in den freiwilligen Abgang gedrängt. Wenn Trump heute also etwas will, dann stemmt sich zumindest von republikanischer und Staats-Seite niemand mehr entgegen.

Die Möglichkeiten, sich diesem gewollt anti-diplomatischen Kurs eines Donald Trump entgegenzustellen, sind enden wollend. "Manche Staaten versuchen, Trump stillschweigend zu trotzen, ohne seinen Zorn zu erregen", schreibt der Politik-Analytiker Jon B. Alterman vom amerikanischen Think Tank Center for Strategic and International Studies (CSIS):