Er spricht mit Putin und dem Iran: Trumps Verhandler Steve Witkoff

© EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

In weniger als 24 Stunden traf Trumps Sondergesandter für den Nahen Osten Wladimir Putin in Russland und leitete die US-Delegation bei Atomgesprächen mit dem Iran an. Wer ist der Mann?