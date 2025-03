Ein Milliardär in heikler Mission: Das ist Trumps Geheimwaffe für die Ukraine

Der milliardenschwere New Yorker Geschäftsmann, von Kopf bis Fuß der zurückhaltende Gegenentwurf zum Dauer-Polterer Trump, hat es in wenigen Wochen zu einer der zentralen Figuren im Orbit des 47. US-Präsidenten gebracht. Im Nahen Osten ist der 67-Jährige maßgeblich an den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über einen Waffenstillstand und die Freilassung der israelischen Geiseln beteiligt. Als Mitglied der jüdischen Gemeinde in New York genießt er zwischen Tel Aviv und Jerusalem hohes Ansehen und unterhält zudem gute Geschäftsverbindungen zu den arabischen Golfstaaten, insbesondere zu den Herrschern in Katar.

Die Kontaktaufnahme belohnte der russische Präsident Wladimir Putin mit der Freilassung des seit 2021 inhaftiert gewesenen US-Bürgers Marc Fogel. Witkoff brachte ihn in seinem Privatflugzeug in die USA zurück; eine Geste, die Trump schätzt. Aber auch Experten der demokratischen Opposition sprechen gut über ihn . Brett McGurk etwa, der Nahost-Beauftragte von Vorgänger-Präsident Joe Biden, fühlt sich Witkoff nach eigenen Worten „freundschaftlich“ verbunden.

Im State Departement dagegen, wo Außenminister Marco Rubio disproportional zu seinen öffentlichen Erklärungen machtpolitisch immer mehr verzwergt und weit hinter Witkoff rangiert, wird der in der New Yorker Bronx geborene Unternehmer mit einer Mischung aus Argwohn und Verwunderung betrachtet.

Witkoff kennt Trump seit über 40 Jahren, beriet ihn in jungen Jahren anwaltlich bei Immobilien-Deals. Das Geschäft muss ihm gefallen haben. Die Witkoff-Gruppe hat heute in über 70 großen Immobilien-Projekten landesweit als Investor die Finger im Spiel. Witkoff wurde so zum reichen Mann. Einer der markantesten New Yorker Wolkenkratzer, das Woolworth Building, gehört ihm.

Bisher größte Prüfung

In diesen Tagen steht der kleine, stets verbindlich und höflich auftretende Mann vor seiner bisher größten Prüfung: Er soll in Moskau Wladimir Putin von dem Plan eines 30-tägigen Waffenstillstands im Krieg gegen die Ukraine überzeugen, den Washington und Kiew kürzlich im saudi-arabischen Dschidda entwickelt haben. Am Donnerstag war Witkoff in Moskau gelandet, Freitagvormittag flog er weiter nach Baku.