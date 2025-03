Feuerpause in der Ukraine? Geleaktes FSB-Dokument lässt daran zweifeln

Vor dem Hintergrund des US-Vorschlags für eine Waffenruhe in der Ukraine haben hochrangige Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin und von US-Präsident Donald Trump nach Angaben des Kreml telefoniert.

Unterdessen ist Steve Witkoff, Unterhändler der USA, für Gespräche über eine Waffenruhe in der Ukraine in Moskau angekommen Er wird den Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe vorstellen, dem die Ukraine zuvor nach Gesprächen mit den USA in Saudi-Arabien zugestimmt hatte.

Moskau pocht auf Aufhebung der Sanktionen

"Wir sind bereit, über die Initiativen zu diskutieren, die bei künftigen Kontakten mit den Amerikanern vorgestellt werden. Solche Kontakte sind heute möglich", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.