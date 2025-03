Der US-Bundesrichter, der Trump und Musk das Fürchten lehrt

Jetzt hat Alsup die Wiedereinstellung Tausender öffentlicher Bediensteter tatsächlich angeordnet, denen in der Probezeit gekündigt worden war. Die Entlassungen mit "schlechter Leistung" zu begründen, sei eine "Täuschung, um auf diese Weise gesetzliche Anforderungen zu umgehen", erklärte der im kalifornischen San Francisco ansässige Richter nach Informationen der New York Times.

Er hat es Ende Februar schon einmal getan und tut es jetzt wieder. US-Bundesrichter William Alsup stemmt sich gegen die seiner Meinung nach ungerechtfertigten Massenentlassungen in US-Bundesbehörden durch die Regierung von Donald Trump beziehungsweise durch die Abteilung für mehr Effizienz (kurz " Doge ", Department for Government Efficiency) unter Elon Musk.

Insgesamt sollen heute nach Schätzungen elf Millionen Migranten ohne Papiere in den USA leben. Trump droht ihnen mit der Abschiebung und hat auch im Wahlkampf gesagt, dass er einen neuen Anlauf unternehmen will, um das Daca-Programm zu beenden und die Dreamers abzuschieben. Sein erster Versuch wurde 2020 vom Obersten Gericht gestoppt .

Zum ersten Mal einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde Richter Alsup schon während Trumps erster Amtszeit im Jahr 2018, als er verfügte, dass Trump Migranten, die als Kinder illegal ins Land gekommen sind, weiter ihren Schutzstatus gewähren muss. Die US-Regierung müsse das sogenannte DACA-Dekret (Deferred Action for Childhood Arrivals) wieder in Kraft setzen, urteilte er damals im Fall der als "Dreamers" (Träumer) bekannten Einwanderer.

Doch zurück zur aktuellen Causa der Massenentlassungen: Geklagt hatte die Gewerkschaft, Alsup hat ihr Recht gegeben. Konkret wies er die Ministerien für Finanzen, Verteidigung, Landwirtschaft, Energie, Inneres und Veteranen an, alle diejenigen wieder einzustellen, die auf nicht korrekte Weise entlassen worden seien.

Dieses Urteil wird nicht das letzte in der heiklen Materie sein. Dem Kahlschlag von Musk in der US-Verwaltung sind mittlerweile Tausende Beschäftigte zum Opfer gefallen, es laufen bereits unzählige Verfahren. An vielen Orten wird und wurde bereits gegen Musk demonstriert. Der Protest weitet sich auch immer stärker auf seinen Autokonzern Tesla aus, und nicht nur in den USA. Erst am Freitag gab es Brandanschläge auf vier Teslas in Berlin.