Teslas brennen in Berlin: Mutmaßliche Brandanschläge auf Elektroautos

„Alle Fahrzeuge brannten vollständig aus“

Die vier Brände begannen in einem Zeitraum von etwa einer halben Stunde in weit entfernten Stadtteilen. Fünf weitere Autos wurden dabei beschädigt. Das erste Auto brannte gegen 1.40 Uhr in Treptow in der Neuen Krugallee. Dabei wurden zwei andere Autos durch die Hitze beschädigt. Um kurz nach 2.00 Uhr meldete ein Passant einen brennenden Tesla in der Albrechtstraße in Steglitz. Kurz darauf standen in der Straße Am Eichgarten ebenfalls in Steglitz zwei weitere Teslas in Flammen.