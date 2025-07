Israel will Hilfsgüter über dem Gazastreifen abwerfen

Nach der scharfen internationalen Kritik an der humanitären Situation im Gazastreifen hat Israel mit dem Abwurf von Hilfsgütern über dem Küstengebiet begonnen. "Die Abwürfe beinhalten sieben Paletten mit Mehl, Zucker und Lebensmittelkonserven", sagte ein Militärsprecher am Samstagabend. Es würden auch humanitäre Korridore für UNO-Hilfskonvois geschaffen. Zudem sei man bereit, "humanitäre Pausen" in Teilen des Küstengebiets umzusetzen.