85 Tote bei Lebensmittelausgabe in Gaza: "Lasst uns verhungern, das ist besser"

Allein an diesem Wochenende sind nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums 18 Menschen in dem hermetisch abgeriegelten Küstenstreifen verhungert, darunter mehrere Kinder.

Die kleine Razan wog keine fünf Kilogramm. Am Sonntag starb das vierjährige Mädchen in einem Krankenhaus im Zentrum des Gazastreifens – an den Folgen schwerer Unterernährung.

Neue israelische Offensive gestartet

Montagfrüh hat Israel indes eine neue Militäroffensive im Zentrum des Gazastreifens gestartet. Boden- und Luftangriffe trafen die Stadt Deir al-Balah. Augenzeugen berichten von Panzern und Militärfahrzeugen, die unter schwerem Artilleriefeuer erstmals in südliche und östliche Teile der Stadt eindrangen. Mindestens drei Menschen wurden dabei getötet.

Deir al-Balah galt bisher als einer der wenigen Orte im Gazastreifen, die von israelischen Bodentruppen verschont geblieben waren. Es wird vermutet, dass dort noch immer israelische Geiseln festgehalten werden. Bereits zuvor hatte Israel jedoch Luftangriffe auf die Stadt geflogen.

Kurz vor Beginn der Offensive waren die Menschen in mehreren Stadtteilen aufgefordert worden, sich in das weiter südlich gelegene Al-Mawasi zu begeben. Laut dem UN-Nothilfebüro OCHA hielten sich zu diesem Zeitpunkt zwischen 50.000 und 80.000 Menschen in dem Gebiet auf – viele von ihnen bereits mehrfach Vertriebene aus anderen Teilen des Gazastreifens. Zudem befinden sich mehrere Lagerhäuser für humanitäre Hilfe, vier Kliniken, ein Wasserreservoir sowie eine Pumpstation für Abwässer in dem Gebiet.