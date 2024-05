Wiener Festwochen: Scharfe Kritik von IKG-Chef Oskar Deutsch

Scharf kritisiert Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, die vom Philosophen Omri Boehm geplante Rede am Judenplatz. „Das ist die falsche Rede am falschen Ort. Ich verstehe nicht, warum die Stadt Wien und die Festwochen solche Entscheidungen treffen.“ Gerade in Zeiten, in denen es die Juden auch in Wien so schwer hätten, könne man nicht Personen wie Boehm oder Yanis Varoufakis einladen. Der ehemalige griechische Finanzminister ist wegen seiner Position zu Israel massiv umstritten.