Wiener Festwochen: Boehm stuft Muzicant-Aussagen als "respektlos" ein

Der deutsch-israelische Philosoph Omri Boemh kritisiert Aussagen des früheren Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Ariel Muzicant. Muzicant hatte Böhms geplante diesjährige "Rede an Europa", die am kommenden Dienstag im Rahmen der Wiener Festwochen auf dem Judenplatz stattfindet, im "Kurier" so kommentiert: "Wäre ich 30 Jahre jünger, würde ich am Dienstag hingehen - und Eier werfen". Boehm bezeichnete dies am Sonntagabend in der ORF-ZiB2 als "respektlos".

Auch weil es von "Respektlosigkeit" zeuge, wenn Muzicant offenbar jüngere Leute animieren könnte, eben an diesem Platz vor dem Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Schoah mit Eiern zu werfen, argumentierte Boehm. An seiner kritisierten Sichtweise des Nahostkonflikts und der Zukunftsvision eines "binationalen Israels" hielt der Philosoph in der TV-Sendung fest. Der Nahostkonflikt könne nur durch eine israelisch-palästinensische Föderation beigelegt werden, argumentierte er, auch wenn dies aktuell schwer vorstellbar sei. Eine Zwei-Staaten-Lösung sei aus verschiedenen Gründen unrealistisch.