FPÖ forderte Abschaffung der ORF-Haushaltsgebühr

Die Haushaltsabgabe für den ORF sorgt bei der FPÖ weiter für Empörung. Am Mittwoch brachten die Freiheitlichen im Nationalrat einen "Dringlichen Antrag" mit der Forderung nach einer "Abschaffung der ORF-Zwangssteuer bzw. Haushaltsabgabe" ein. Die Regierungsparteien verteidigten die ORF-Reform und warfen der FPÖ vor, sich gegen die Medienfreiheit zu stellen. Auch SPÖ und Neos verteidigten den öffentlich-rechtlichen Sender in einer hitzig geführten Debatte gegen die FP-Attacke.

Die freiheitliche Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch geißelte in ihrer Rede "die Geld-Vernichtungsmaschine ORF" und sprach von einem "verpfuschten Gesetz". Personen, die keinen ORF schauen würden, müssten nun dennoch die Haushaltsabgabe zahlen, zugleich würden Luxusgehälter an ORF-Mitarbeiter gezahlt, so Belakowitsch. Mehr Transparenz forderte sie in Bezug auf Pensionsvereinbarungen und beklagte politische Einflussnahme auf den ORF vor allem durch die ÖVP, aber auch durch die SPÖ. Ihr Parteikollege Hannes Amesbauer forderte "eine Totalreform in Richtung eines verschlankten Grundfunks ohne jegliche Zwangssteuern und Zwangsgebühr".