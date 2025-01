Immer, wenn was los ist, hat der ORF Hochkonjunktur. Das Platzen der Dreierkoalition und nun die Gespräche zwischen FPÖ und ÖVP über eine Regierungsbildung bescheren der ORF-Information Top-Quoten. Wenn Sonntagabend Susanne Schnabl zur Premiere von "Das Gespräch" (22.10, ORF 2) den neuen ÖVP-Obmann Christian Stocker empfängt, ist erneut mit großem Publikumsinteresse zu rechnen. Gut möglich, dass auch Kanzler-Aspirant Herbert Kickl dieses Podium noch für einen der seltenen Auftritte am Küniglberg nutzt. Mit dem ORF haben beide Parteien trotzdem wenig Freude. Aber während die FPÖ vom "Grundfunk" träumt, will die ÖVP "keine ungarischen Verhältnisse".