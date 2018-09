Opposition wettert: Innenminister Kickl kann sich nicht abputzen

„Jede Einschränkung von Pressefreiheit ist nicht akzeptabel“, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag am Rande der UNO-Generalversammlung in New York. „Die Ausgrenzung oder der Boykott von ausgewählten Medien darf in Österreich nicht stattfinden. Das gilt für die Kommunikationsverantwortlichen aller Ministerien und öffentlichen Einrichtungen.“ Und auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen untermauert: „Jede Einschränkung von Pressefreiheit ist inakzeptabel.“

Damit reagierten die Spitzen Österreichs auf einen Medienskandal, in dessen Epizentrum das Innenministerium um Herbert Kickl steht. Es geht um eine bedenkliche Regieanweisung zur Informationsreduktion an kritischen Medien und zu einer Kursänderung bei der Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Herkunft von Straftätern und bei Sexualdelikten.

Die vier Seiten starke „Anregung“ soll die Landespolizeidirektionen auf „eine einheitliche Ressortlinie in der Kommunikation“ bringen.

Sie stammt von Christoph Pölzl, dem Kickls Generalsekretär Peter Goldgruber am 1. Juni das Ernennungsdekret zum Ressortsprecher überreichte. Wie aus Pölzls Mail hervorgeht, soll diese „Anregung“ an die Pressestellen mit Alexander Marakovits, dem Leiter der gesamten Kommunikationsabteilung im BMI, abgestimmt sein.