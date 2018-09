Internationales Echo auf Kickls "Geheimpapier"

Das " geleakte" Mail zum geplanten restriktiven Umgang des Innenministeriums mit kritischen Medien wie dem KURIER hat zu einem großen internationalen Echo geführt. Qualitätsmedien wie die Frankfurter Allgemeine, die Süddeutsche Zeitung, der Spiegel oder die Zeit berichten über das von KURIER und Standard publizierte Geheim-Mail aus dem Innenministerium.

„Eine E-Mail des österreichischen Innenministeriums sorgt für Wirbel: Die Polizei wird angeregt, missliebigen Journalisten den Zugang zu Informationen einzuschränken. Gravierend sind auch Anweisungen zur Auskunft über Straftaten“, heißt es auf der deutschen Internetplattform des „Spiegel“. „Herbert Kickl von der rechtspopulistischen FPÖ, bekannt für seine markigen Sprüche, ist seit Antritt der konservativ-rechtspopulistischen Regierung im Dezember 2017 Innenminister. Seither hat die FPÖ mehrfach Journalisten gedroht und es insbesondere auf den öffentlich-rechtlichen ORF abgesehen. Manche Beobachter warnen schon seit langem vor einer Einschränkung der Pressefreiheit in Österreich nach ungarischem Vorbild und sprechen von einer "Orbanisierung" des Landes. In der Kritik steht die Regierung auch, weil sie regelmäßig Anzeigen in rechtsextremistischen Blättern schaltet. Am Sonntag erregte das Innenministerium die Gemüter, weil es eine Anzeige in mehreren Zeitungen schaltete mit Tipps, wie die Bevölkerung sich im Falle eines Terroranschlags oder eines Amoklaufs verhalten solle. Kritiker sehen darin den Versuch, Ängste zu schüren“, heißt es im Spiegel.

„ Innenministerium in Wien warnt Polizei vor kritischen Medien“, titelt die Süddeutsche Zeitung aus München. „Aus Kickls Ressort kam die Mail - damit zu tun haben soll Österreichs Innenminister seinem Sprecher zufolge aber nichts“, so das Blatt weiter.

„FPÖ-Politiker Kickl will offenbar neuen Umgang mit ´kritischen Medien`“, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. „Das von FPÖ-Politiker Herbert Kickl geführte Innenministerium gebe einen Vorschlag zum Umgang mit den genannten Medien: „Ansonsten erlaube ich mir vorzuschlagen, die Kommunikation mit diesen Medien auf das nötigste (rechtlich vorgesehene) Maß zu beschränken und ihnen nicht noch Zuckerln wie beispielsweise Exklusivbegleitungen zu ermöglichen“. Das Ministerium sehe allerdings auch Medien, mit denen es gerne kooperiere. Genannt wird in diesem Zusammenhang der Fernsehsender ATV, der zu ProSiebenSat.1 gehört“, so die FAZ.