Kurz kritisiert Innenministerium für Info-Sperre für Medien

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) übte am Rande der UNO-Generalversammlung in New York Kritik an der vom Innenministerium "empfohlenen" Info-Sperre gegen kritische Medien. Es dürfe durch Kommunikationsverantwortliche keine Ausgrenzung gewisser Medien geben, betonte Kurz.

In einem E-Mail aus dem Büro von Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) wird angeregt, die Kommunikation mit bestimmten Medien auf "das Nötigste" zu beschränken. Im Visier sind der Standard, der Falter und auch der KURIER. Anfragen dieser drei Blätter sollten nur mehr soweit rechtlich geboten beantwortet werden, wird den Landespolizeidirektionen als Adressaten des Mails geraten.

Außerdem empfiehlt das Ministerium die Staatsbürgerschaft und den Aufenthaltsstatus von Verdächtigen in Aussendungen explizit zu nennen sowie Sexualdelikte verstärkt zu kommunizieren.

Der Sprecher des Innenministeriums, Alexander Marakovits, hatte das E-Mail am Montagabend verteidigt und damit bestätigt. Urheber sei der Ressortsprecher Christoph Pölzl.

"Für einen freien und unabhängigen Journalismus im Land tragen besonders Parteien und Regierungsinstitutionen sowie öffentliche Einrichtungen eine hohe Verantwortung. Jede Einschränkung von Pressefreiheit ist nicht akzeptabel", so Kurz' Botschaft in Richtung FPÖ-Innenminister Kickl.