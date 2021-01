OGM-Umfrage: Massives Vertrauen in Kocher "kann auch Belastung sein"

"Auf jeden Fall eine Hypothek"

Die nächste große Krise nach der gesundheitlichen werde nämlich jene am Arbeitsmarkt sein, so Bachmayer. Mit Kocher sei nun ein "echter Profi" am Werk, der auch dank seiner Vita eine "hohe Einstiegsakzeptanz" genieße. Das "Schulterklopfen" könnte aber schnell nachlassen, sobald Debatten wie die Erhöhung des Arbeitslosengeldes in den Vordergrund rücken – Kocher sprach sich bereits deutlich dagegen aus – oder die Arbeitslosenzahlen nicht sinken.