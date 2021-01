Causa Aschbacher: „Das Ausmaß an geistiger Unschuld ist enorm“

Ist Frau Aschbacher Kind einer Generation, der man es durchgehen lässt, Textbausteine zu kopieren?

Ich würde nicht sagen, dass Lehrkräfte und Professoren heute mehr durchgehen lassen, Copy-Paste ist heute technisch allerdings einfacher möglich. Außerdem: So viele schwarze Schafe, die sich durchschummeln, gibt es nicht. Bei Frau Aschbacher kann ich nur sagen: Wenn sie ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat, dann ist das Ausmaß an geistiger Unschuld schon enorm.

Aschbacher wurde offensichtlich darauf getrimmt, mit Marketing-Phrasen Positionen zu vertreten, ohne diese hinterfragt zu haben. Eine Modeerscheinung?

Seit vielen Jahren registriere ich, dass die Auseinandersetzung mit der Sprache im Bildungsbereich nicht in erster Linie dazu dient zu reflektieren, was ja die Basis von Wissenschaftlichkeit ist und auch kritikfähig macht. Diese Phänomen der Oberflächlichkeit ist aber nicht neu. Das hatten wir auch schon bei den Sophisten in der griechischen Antike, wo die Rhetorik nur auf die Außenwirkung bedacht war. Das ist schon ein problematisches Sprachverständnis.