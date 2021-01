Gekaufte Titel: Doktorwürde ab 20.000 Euro

Mit Plagiaten hat Laurer Erfahrung. Er gehörte einer Kommission an, die die Aberkennung von Titeln an der WU Wien prüfte. „Es wurde einfach von Arbeiten, die an einer anderen Uni eingereicht wurden, abgeschrieben. Statistisch ist zudem aufgefallen, dass manche Professoren eine zu hohe Zahl an Dissertationen und Diplomarbeiten approbiert haben.“

Plagiieren sei für manche Fächer einfach, insbesondere, wenn man in einer entlegenen Sprache schreibe. An der Uni Wien flog vor Jahrzehnten gar eine Habilitation auf. Es ging um russisch-chinesische Konflikte. „Von den Völkerrechtlern konnte niemand Chinesisch. Ein Sinologe ist draufgekommen, dass abgeschrieben wurde. Der Habilitationswillige durfte dann nichts mehr an der Uni Wien machen, aber er bekam ein politisch gefördertes Institut.“