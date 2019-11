Ghostwriting: Über gefälschte Forschung am Fließband

„Nein, ich gebe keine Interviews. Ich mache hier ein diskretes Geschäft und habe keine Zeit für so etwas“, blafft der Mann in den Hörer, der sich im Internet „Dr. Ulrich“ nennt und seine Dienste als akademischer Ghostwriter zur Verfügung stellt. Auch Kerstin, die sich auf flohmarkt.at „Schreib-Coach“ nennt, möchte lieber nicht über ihre Arbeit als akademische Ghostwriterin sprechen. Denn darauf läuft das Online-Inserat hinaus.

Selbst Thomas Nemet, CEO von Acad Write, der mit seiner Ghostwriting-Agentur 2015 zwei Millionen Euro umgesetzt haben soll, sagte nach Tagen mühsamer Termin-Koordinierung ab. Eine Zusage kam schließlich von Marcel Kopper, der vor ein paar Jahren noch selbst „Mustervorlagen für wissenschaftliche Arbeiten“ schrieb und 2015 mit seiner Agentur Gwriters knapp eineinhalb Millionen umsetzt.

Der Umsatz sei inzwischen gewachsen, er möchte aber keine Zahlen nennen. Sicher ist – seine Agentur mit Sitz in Zürich floriert. Inzwischen bietet sie ihre Dienste in Österreich, Deutschland, Großbritannien, Polen und der Türkei an. Über 3.000 freie Ghostwriter werden bei Gwriters beschäftigt.

Masterarbeit für 8.000 Euro

Wenn ein Student heute eine wissenschaftliche Arbeit braucht, sie aber selbst nicht schreiben kann oder will, kann er sie bestellen. Bei Gwriters zahlt man pro Seite zwischen 80 und 90 Euro, bei komplexeren Themen 110 Euro und mehr. Eine 40-seitige Bachelor-Arbeit kostet damit rund 3.600 Euro, eine 100-seitige Master-Arbeit rund 8.000 Euro.

Richtig teuer wird es bei Doktorarbeiten. Drei bis vier Jahre dauert das Verfassen der „Mustervorlage“ – bis zu 25.000 Euro habe ein Kunde dafür schon gezahlt, erzählt Kopper.

Bis zu 3.000 Aufträge im Jahr

Über mangelnde Nachfrage kann der junge Unternehmer nicht klagen. Zwischen 1.600 und 3.000 Aufträge wickelt seine Agentur im Jahr ab. Die meisten kämen aus sozialwissenschaftlichen Bereichen, wo weniger empirisch und mehr auf Basis von Literaturanalysen gearbeitet werde, so Kopper.