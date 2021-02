ÖVP startet Gegenoffensive und attackiert WKStA

Im Terminkalender von Novomatic-Gründer Johann Graf wurde zwar am 25. Juli 2017 der Name „Kurz“ eingetragen. Es soll sich aber um eine Verwechslung handeln. Laut Novomatic ist mit dem Eintrag nicht Sebastian, sondern Martina Kurz, Grafs Schwiegertochter, gemeint. Das erscheint zwar ungewöhnlich, ist aber nicht unmöglich. In der Begründung der Hausdurchsuchung hat die WKStA laut KURIER-Informationen nicht vermerkt, dass „Kurz“ jemand anderer sein könnte als der Kanzler. Unklar ist, ob in der richterlichen Entscheidung, die Hausdurchsuchung zu genehmigen, das auch berücksichtigt wurde. Blümel dementiert jedenfalls, einen Termin vermittelt zu haben.

Wie sehen Justiz-Insider die Ermittlungen? Im Zusammenhang mit der Hausdurchsuchung sprechen sie gegenüber dem KURIER von einem „kühnen Schluss“. Aus dem Akt ergebe sich – wenn überhaupt – ein Tatverdacht gegen Neumann, nicht gegen Blümel. Dieser trete lediglich als Dritter auf, der eine SMS empfängt und das Finanzministerium um einen Rückruf bittet. Um weitere Beweise zu finden, so zumindest der Eindruck, habe die WKStA nun seine Wohnung durchsucht. „Blümel kommt wie die Jungfrau zum Kind“, heißt es.