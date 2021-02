Causa Blümel: ÖVP steht ziemlich allein da

Grüne riskieren Eigentor

Die Grünen können sich allerdings nicht allzuweit aus dem Fenster lehnen mit ihrer Kritik am Finanzminister, denn dann riskieren sie ein Eigentor. Die Opposition hat nämlich eine Sondersitzung des Nationalrats beantragt, damit sich Blümel dort erkläre. Den Misstrauensantrag gegen Blümel müssen die Grünen mit der ÖVP gemeinsam ablehnen. Andernfalls wäre die Regierung beendet, und Österreich würde mitten in der Pandemie auf Neuwahlen zusteuern.

Von FPÖ und Neos kann Blümel jedenfalls nicht auf Verständnis hoffen, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat sich etwas weniger schrill im Ton, aber in der Sache den Rücktrittsforderungen angeschlossen. Die Stoßrichtung der Opposition lautet: Blümel ist als Minister für die Aufsicht über das Glücksspiel zuständig, nun aber selbst in eine Glücksspielaffäre verwickelt. „Das geht sich nicht aus“, meint etwa Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Außerdem dürfe ein Finanzminister in dieser Jahrhundertkrise nicht durch so ein Verfahren „gelähmt“ sein.