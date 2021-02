Parteispenden: Blümel gibt jetzt Erklärung ab

Worum geht es?

Die Ermittlungen gegen Finanzminister Blümel (ÖVP) sind ein Strang des sogenannten Casinos-Verfahrens, dessen Ausgangspunkt die Bestellung von FPÖ-Mann Peter Sidlo zum Casinos-Finanzvorstand war. Ermittelt wird dabei unter anderem auch gegen Ex-Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP), ÖBAG-Chef Thomas Schmid, Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann.

Auslöser für die Ermittlungen gegen Blümel sind zum einen eine Nachricht von Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann an Blümel vom Juli 2017: "Guten Morgen. Hätte eine Bitte. Bräuchte einen kurzen Termin bei Kurz, erstens wegen Spende und zweitens bezüglich eines Problems, das wir in Italien haben!", zum anderen ein Eintrag im Terminkalender der Assistentin von Graf mit dem Betreff "Kurz", der sich dort am 25. Juli findet.

Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass ein Verantwortlicher des Glücksspielunternehmens Spenden an die ÖVP bot und sich im Gegenzug dafür Unterstützung durch Amtsträger der Republik Österreich bei einer dem Unternehmen drohenden Steuernachforderung im Ausland erwartet, wie die WKStA sinngemäß mitteilte. Blümel soll nämlich ein Treffen zwischen dem damaligen Außenminister und im Wahlkampf stehenden ÖVP-Chef Kurz und Novomatic-Chef Graf arrangiert haben, um über eine Parteispende sowie die erhoffte Unterstützung Italien zu sprechen. Ermittelt wird gegen Blümel und zwei weitere Beschuldigte wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Bestechung. Graf beteuert, am fraglichen Tag nicht Kanzler Kurz getroffen zu haben, sondern die damalige Aufsichtsrätin Martina Kurz.

Blümel ist damit der zweite ÖVP-Finanzminister gegen den die WKStA aktuell wegen mutmaßlichen Parteispenden ermittelt. Sein Vorgänger unter Türkis-Blau, Hartwig Löger (ÖVP), wird von der WKStA verdächtigt, vor seiner Ministerzeit als Vorstandsvorsitzender der Uniqa und Aufsichtsratsvorsitzender von deren Tochterfirma Premiqamed, diese ermutigt zu haben, an die ÖVP zu spenden. Lögers Anwalt weist die Vorwürfe ebenso wie die Premiqamed zurück.

Aber auch in der Causa um die Bestellung des ehemaligen Wiener FPÖ-Bezirksrats Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria AG wird gegen Löger ermittelt. Dabei geht die WKStA der Frage nach, ob für Sidlos Bestellung Novomatic Glücksspiellizenzen in Aussicht gestellt wurden. Neben Strache, Löger, Schmid, Sidlo und Neumann sind etwa auch Ex-Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ), Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus, der ehemalige Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner und sein Stellvertreter Josef Pröll unter den insgesamt elf Beschuldigten.