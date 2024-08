Dritter Kronzeugen-Bewerber, der Kurz belastet hat, wegen Immo-Deals vor Gericht

Auf KURIER-Anfrage am Montag äußert man sich bei der WKStA nur insofern, dass man sich im Stadium der Prüfung des Anfangsverdachts befinde.

Damals war bereits seit einem halben Jahr in der ÖVP-Inseratencausa (Stichwort Beinschab-Tool) gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Co. ermittelt worden. Bei der WKStA gab der Ex-ÖIF-Chef sinngemäß zu Protokoll, dass es schon zu Kurz’ Zeit als Integrationssekretär (2011 bis 2013) Usus war, den Boulevard mit Inseraten zu füttern. Sprich: Gelder aus dem Integrationsfonds sollen nicht zweckgemäß, sondern zum Vorteil des damals aufstrebenden ÖVP-Politikers verwendet worden sein.

Ermittlungen wurden also nicht eingeleitet. Und damit fehlt dem Kronzeugen-Antrag (noch?) die Grundlage. Die ÖIF-Vorwürfe – die für sich genommen schon verjährt sein dürften – könnten wieder aktuell werden, wenn die Vorwürfe bezüglich Beinschab-Tool anklagereif werden. Beides lief ja angeblich nach derselben Systematik ab.

Der Ex-ÖIF-Chef wäre damit der potenziell dritte Kronzeuge gegen Ex-Kanzler Kurz und Co. rund um das Thema Inseratenkorruption.

Schmids Antrag noch offen

Die WKStA hat ihren Vorhabensbericht Anfang April an die Fachaufsicht geschickt – das ist mehr als vier Monate her. Am Montag heißt es auf Anfrage im Justizministerium, dass die Prüfung noch nicht abgeschlossen sei.

Justizinsider und -beobachter sind jedenfalls gespannt: Wird die Entscheidung noch vor der Nationalratswahl fallen – Schmid also inmitten des Wahlkampfes zum Kronzeugen gegen seine früheren ÖVP-Freunde gemacht? Im Ministerium kann (wie immer) zum Zeithorizont keine Auskunft erteilt werden.