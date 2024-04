Fachkräftemangel: Start für berufsbegleitende Deutschkurse für Kindergartenkräfte

Bundesweit herrscht derzeit in 110 Berufen ein Mangel. Auch in Kindergärten wird die Personalfrage immer schwieriger.

Um dem hohen Personalbedarf dort nachzukommen, unterstützt der ÖIF ausländische Fachkräfte im Elementarbereich beim Deutschlernen. Ähnliches gibt es bereits in der Pflege: Aktuell nehmen 110 Pflegekräfte an ÖIF-Deutschkursen teil.

Für Fachkräfte, also in dem Fall Kindergartenassistenten und angehende Elementarpädagogen, werden eigene berufsbegleitende Deutschkurse angeboten. In den Wiener Kooperationskindergärten der Wiener Kinderfreunde sowie der Kinder in Wien (KIWI) sind es derzeit rund 100 Teilnehmer.