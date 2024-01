Integrationsfonds fördert Deutschkurse für Fachkräfte in Firmen

ÖIF-Förderprogramm soll Fachkräfte bei der Integration unterstützen

"Das neue Förderprogramm für Deutschkurse in Unternehmen ist ein weiterer Schritt, um im Ausland geborene Fachkräfte gezielt bei ihrer Integration in Österreich zu unterstützen", so die Leiterin der Integrationsprogramme im ÖIF, Sonja Ziganek.

Ab acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist ein Kurs direkt in einem Betrieb möglich, bei Bedarf können sich auch mehrere Unternehmen an einem Ort zusammenschließen. Für die Kurse kann ein berufs- bzw. branchenspezifischer Schwerpunkt festgelegt werden. Die Beschäftigten können die Kurse in der Arbeitszeit besuchen.

2023 hatte der Integrationsfonds rund 66.000 Deutschkursplätze für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte sowie ukrainische Vertriebene von der Alphabetisierung bis zum Sprachniveau C1 zur Verfügung gestellt. Die Deutschkurse in Unternehmen sollen nun zusätzlich angeboten werden, eine fixe Zielgröße gibt es nicht.