Regierung senkt Strompreisbremse – auch Änderung bei Gewinnabschöpfung

Dass der "Österreichplan" der ÖVP, den am Freitag Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer in einer Rede in Wels präsentieren wird, in Teilen seit Montag publik wird, führt zu Fragen abseits der Strompreisbremse. Ob Rede wie Plan für vorgezogene Wahlen sprechen? Für Finanzminister Magnus Brunner nicht. Er spricht vom "guten Recht" des Parteichefs eine Rede zu halten und erachtet die Inhalte als positiv für den Standort. Klimaministerin Leonore Gewessler pflichtet Brunner insoferne bei, als dass es Nehammer freisteht, eine Rede zu halten. Dass dies "häppchenweise" geschieht, das sei eine gängige Kommunikationstaktik. Inhaltlich werde sie "groß etwas dazu sagen".