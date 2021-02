ÖVP gegen WKStA: Edtstadler gibt Statement ab

Was kann er denn, was macht er denn?

Ein Bundesstaatsanwalt könnte die Justizministerin an der Spitze der Weisungskette ablösen.

Grüne, SPÖ und Neos fordern einen weisungsfreien Bundesstaatsanwalt seit Jahren. Ziel: Der Verdacht, dass eine Weisung politisch motiviert ist, wäre dann wohl ausgeräumt. In Deutschland gibt es diesen Posten bereits. Das Weisungsrecht des Justizministers in Österreich ist grundsätzlich umstritten. Unter den 27 EU-Staaten steht es sonst nur in Polen einem Ressortchef zu, Anklagebehörden Weisungen in konkreten Fällen zu erteilen.

Maria Berger, frühere Richterin am Europäischen Gerichtshof und 2007 bis 2008 Justizministerin der SPÖ, gehört zu den klaren Befürwortern. "Als ich Ministerin war, konnten wir das mit der ÖVP leider nicht umsetzen, aber die Idee ist eine gute. Es geht hier weniger um die Frage der Kontrolle als mehr darum, den Anschein zu vermeiden, dass die Weisungsspitze parteilich agiert."

So könnte die Bestellung ablaufen

Auch Ex-OGH-Präsidentin Griss kann der Idee viel abgewinnen. Wie wird der Bundesstaatsanwalt bestellt? Griss plädiert für einen "Rat der Gerichtsbarkeit", in dem gewählte Vertreter der Staatsanwälte, Richter, Notare und Anwälte sitzen. Dieser Rat nominiert den Bundesstaatsanwalt. "Es muss ein Richter sein, der dieses Amt übernimmt", sagt Griss. "Das wäre die Idealversion." Ein solches Modell fordert auch die "Vereinigung der Staatsanwälte".

Wenn dieses Modell keinen Anklang findet, müsste der "Bundesstaatsanwalt von einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament gewählt werden". Die Amtszeit solle 12 Jahre betragen – ohne Möglichkeit auf eine Wiederbestellung.

Sigrid Maurer, Klubchefin der Grünen, sagte im Standard, dass der Bundespräsident "auf Vorschlag einer Kommission der Justiz" den Bundesstaatsanwalt ernennen könnte: "Es darf jedenfalls nicht der Eindruck entstehen, dass die Bestellung politisch erfolgt."

Walter Geyer, 2009 erster Chef der WKStA, pochte gegenüber dem KURIER darauf, keine Entscheidung "in der Hektik der aktuellen Ereignisse" zu treffen. Für die Bestellung gebe es verschiedene Modelle in Europa, man sollte sich das beste aussuchen. Wichtig, so Geyer: "Ein Bundesstaatsanwalt wäre eine deutliche Verbesserung, solange er völlig losgelöst von der Politik ist."