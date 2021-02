Razzia wegen einer „Schlamperei“?

Die Argumentation der WKStA falle „wie ein Kartenhaus in sich zusammen“, meinte Wöginger gestern sichtlich erregt.

Wie viel ist diese eidesstattliche Erklärung rechtlich gesehen aber wert?

Kurz ist im Gegensatz zu Blümel keine Beschuldigte in diesem Verfahren, sondern Zeugin. Das heißt, sie ist verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Wenn Martina Kurz diese eidesstattliche Erklärung der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht zur Verfügung stellt, kann sie sich bei Falschaussage wegen Meineids strafbar machen. Insofern hat ihre Erklärung durchaus Relevanz.

Trotz dieser Klarstellung von Martina Kurz will Blümel kein Rechtsmittel gegen die Hausdurchsuchung, die am 23. 12. 2020 genehmigt wurde, aber erst am 11. Februar stattfand, einbringen. Novomatic wird diesen Schritt hingegen machen. Unmittelbar nach der Hausdurchsuchung bei Blümel fuhr die WKStA weiter nach Gumpoldskirchen in die Novomatic-Zentrale und führte eine weitere Razzia durch. Novomatic-Anwalt Michael Rohregger kritisiert, dass sich die „Anordnung nur auf Vermutungen stützt, von denen sich bei zwei herausgestellt hat, dass sie nicht stimmen“.