Ex-WKStA-Chef über Kontrolle: „Gerne, aber nicht durch die Politik“

In der Art, wie die Berichtspflicht (Staatsanwälte müssen wichtige Vorhaben an ihre Oberbehörden melden, Anm.) vollzogen wird. Seit meiner Zeit hat sich am Gesetzestext nichts geändert, aber die Situation hat sich massiv verschlechtert. Die Berichtspflicht lähmt die Justiz. Stellen Sie sich vor, Sie müssten für jeden Artikel vorher die Erlaubnis der Geschäftsführung einholen, und die fragt bei einer Partei nach.

Wie viel Kontrolle verträgt die Justiz?

Kontrolle – gerne, aber nicht durch die Politik. Wir haben ja ein gutes System. Jede Maßnahme eines Staatsanwalts kann vor Gericht bekämpft werden, und jede Richterentscheidung im Instanzenzug bis zum Europäischen Gerichtshof.

Die Idee ist nun, dass ein Bundesstaatsanwalt an der Spitze steht, nicht mehr das Justizministerium. Was muss diese Person können?

Es muss ein guter Jurist sein, nicht unbedingt der weltbeste. Er muss eine große Einheit führen können und etwas von Ermittlungsarbeit verstehen.

Wie bewerten Sie das Vorgehen der WKStA in der Causa Gernot Blümel (siehe unten)?

Ich kenne den Akt nicht und möchte ihn nicht kommentieren. Die Hausdurchsuchung war korrekt, sie ist vom Richter genehmigt worden.