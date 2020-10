Österreich kauft bis zu 160.000 digitale Endgeräte für Schüler

Während die Schulen im Frühjahr coronabedingt auf Distance-Learning umstellen mussten wurden laut Bildungsdirektionen etwa 6-7 Prozent der der Schüler in Österreich nicht erreicht. In anderen Studien ist von rund zwölf Prozent die Rede.

Um in Zukunft allen Schülern die Möglichkeit zu geben, am IT-gestützen Unterricht teilzunehmen, startet die Bundesregierung im kommenden Dezember den Beschaffungsprozess für Tablets und Notebooks für die Schulen. Die Ausgabe soll dann im Schuljahr 2021/22 erfolgen. Sie beginnt in der fünften Schulstufe, anschließend in der sechsten. Insgesamt geht die Präsidialsektionschefin im Bildungsministerium, Iris Rauskala, von 80.000 bis 160.000 mobilen Endgeräten aus, die im ersten Jahr benötigt werden.

Seitens der Schüler bzw. ihrer Eltern sind 25 Prozent Selbstbehalt zu entrichten, für einkommensschwache Familien entfällt dieser.