Österreich ist seit Dezember säumig beim Schutz von „Whistleblowern“

Zwei Jahre und sechs Monate ist es her, dass die EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern (Whistleblowern) in Kraft trat. Doch Österreich hat sie bis heute nicht umgesetzt. Die Richtlinie besagt, dass Whistleblower Missstände und Verstöße gegen EU-Recht wie illegale Preisabsprachen, Menschenhandel, Verstöße gegen Umweltschutz im Unternehmen, in dem sie beschäftigt sind oder mit dem sie zu tun haben, melden können, ohne im Gegenzug Repressalien und berufliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Außerdem, dass Unternehmen ab 249 Mitarbeitern eine interne Meldestelle einrichten müssen, bei der anonym Hinweise gegeben werden können.