Knapp 300 Whistleblower-Meldungen gingen im Vorjahr an die FMA

Von den 298 Meldungen, die bei der FMA eingegangen sind, betrafen 235 tats√§chlich den gesetzlichen Aufsichtsauftrag der FMA. Rund ein Drittel davon bezog sich auf Anlagebetrug. Etwa jeder zweite Hinweis in dem Gebiet stand im Zusammenhang mit Krypto-Assets. 45 Prozent bezogen sich auf betr√ľgerische Angebote mit traditionellen Anlageformen wie Aktien oder Gold sowie auf verschiedene Arten des Vorschussbetrugs.

Kryptowährungen

Bei Kryptowährungen werde oft auf dubiosen oder kriminellen Online-Plattformen mit Produkten wie finanziellen Differenzgeschäften (CFDs), Fremdwährungshandel (Forex) oder binären Optionen geworben. Die FMA warnt jedoch, dass das Angebot binärer Optionen an Kleinanleger in der EU verboten und das Angebot von CDFs stark eingeschränkt ist.

Missstände bei Banken oder Wertpapierbereich

In je rund einem Viertel der Hinweise ging es indessen um den Verdacht auf Missstände bei Banken oder um den Wertpapierbereich. Bei Wertpapieren wurde vor allem von Verfehlungen in Zusammenhang mit dem Angebot, dem Handel oder dem Vertrieb von Wertpapieren - wie etwa Markt- und Kursmanipulationen - berichtet. Weiters ging es in den Meldungen häufig um Insidertrading und Ad Hoc-Verstöße. Weniger oft kamen Versicherungsunternehmen, Pensionskassen, die Rechnungslegung sowie Geldwäsche-Verdacht vor, so die FMA.

Whistleblower-Plattform wichtige Informationsquelle

In Folge der Hinweise wurden im Vorjahr 10 Investorenwarnungen ausgegeben, zudem gingen 32 Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft ein. "Unsere Whistleblower-Plattform ist eine wichtige Informationsquelle f√ľr die Aufsicht. Insbesondere ist sie ein - oft auch pr√§ventiv wirkendes - Instrument im Kampf gegen Anlagebetrug sowie unseri√∂se Marktpraktiken", sagten die FMA-Vorst√§nd Helmut Ettl und Eduard M√ľller laut Aussendung.